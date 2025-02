Gamberorosso.it - "Il parco eolico in mezzo ai vigneti non lo vogliamo". Il grido d'allarme del Consorzio del Morellino di Scansano

«Assurdo». Non usa mezzi termini il presidente delTuteladiDocg, Bernardo Guicciardini Calamai sul progetto delche verrebbe costruito a cavallo dei comuni die Magliano, nella provincia di Grosseto. Una posizione condivisa non solo dal, ma anche da un coro di voci tra cui il sindaco di Grosseto e, Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Maria Bice Ginesi. Non è la prima volta che nelle aree vitate della Maremma gli enti di tutela dei vini alzano la voce nei confronti di progetti analoghi: è accaduto in Val di Cornia l'estate scorsa e, nel 2023, nel Montecucco.«Voglio precisare che noi siamo una denominazione “green” e siamo a favore delle energie rinnovabili, ma una mossa fatta in questo modo è assurda» dice Calamai. «Un impianto che prevede l’installazione di 11 pale che arrivano ai 200 metri di altezza e un impianto elettrico di 45 chilometri avrebbe un impatto devastante a livello paesaggistico, economico e ambientale».