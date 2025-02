Anteprima24.it - Il panino ‘Stordo‘ di “Burger Queen Avellino” arriva a Casa Sanremo con Terre d’Irpinia

Tempo di lettura: 2 minuti“ORa Regina” fatto di ingredienti tipicamente del territorio della provincia di: lateca “” che, grazie dall’intesa con, è pronta a deliziare i palati di, nell’ambito della 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana.che adsi trova in via Salvatore Moccia, sotto l’attenta gestione di Giuseppe Capobianco e Antonietta Corsi che sin dall’inizio della loro esperienza, nove anni fa, hanno scelto di dare a ciascuna pietanza un nome in dialetto avellinese, celebrando così la tradizione e la cultura locale. Ed è per questo che da nove anni a questa parte “ORA REGINA” trasmette al popolo irpino e non solo, l’amore e la passione che c’è dietro la cucina Avellinese.