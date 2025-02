Oasport.it - Il palmares di Federica Brignone. 14 anni fa la prima medaglia ai Mondiali!

Leggi su Oasport.it

Quattordicidopoè ancora sul podio in un Mondiale. Una carriera infinita e straordinaria quella della valdostana, che ha festeggiato oggi l’argento nel superG di Saalbach. Si tratta solo dellagara in questa rassegna iridata per, che parteciperà sicuramente alla discesa e al gigante, dove è tra le favorite, e molto probabilmente anche nella novità della combinata a squadre, gara dove può succedere di tutto.Finalmenteè riuscita a rompere il tabù dellain superG, specialità che finora non l’aveva mai vista salire sul podio traed Olimpiadi. Questa gara era uno degli obiettivi stagionali come ha detto la valdostana, arrivata anche su un tracciato che non si sposava con le caratteristiche di, a conferma dell’enorme crescita da parte dell’azzurra nella velocità in questi