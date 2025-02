Serieanews.com - Il pagellone di mercato di centro classifica: voi che voto date al Torino?

Leggi su Serieanews.com

Ildi gennaio ci ha regalato colpi importanti anche a. Ci abbiamo messo anche il Como, per ovvi motiviIldidi: voi cheal? (Foto: Ansa/LaPresse) – serieanews.comIl calciodi riparazione: si chiama così perché chi è “rotto” deve riparare, e non sempre accade. Oppure, al contrario, accade che chi già sta piuttosto bene si vada a rinforzare ancora di più, mostrando tutta la sua forza economica che è anche sproporzionata per la situazione attuale, come ad esempio il Como.Se per le big è spesso una questione di dettagli, per le squadre di metàilpuò fare la differenza tra un campionato tranquillo e una stagione da incubo., Genoa, Udinese e Como hanno affrontato la sessione invernale con strategie differenti, chi cercando di consolidarsi, chi puntando a un salto di qualità.