Tvplay.it - Il nuovo Milan inguaia Leao: il retroscena di Conceicao e Joao Felix

Leggi su Tvplay.it

Come cambierà ilcon l’arrivo die Gimenez? È questa la domanda che continuano a porsi tutti i tifosi delin vista del proseguimento della stagione. Occhio alpossibile piano die le novità sul possibile undici titolareL’arrivo die Gimenez stravolgerà l’assetto offensivo delin vista del girone di ritorno. L’ultima parte di gara tra-Roma, sfida di Coppa Italia, ha evidenziato l’ottimo impatto dei due nuovi acquisto sull’universo rossonero. Ecco perchèpotrebbe valutare alcune novità immediate, partendo dalle scelte in mezzo al campo che potrebbero ripercuotersi anche sulla trequarti. Di fatto, bisognerà capire se il tecnico rossonero si affiderà ain maniera immediata e se deciderà di promuoverlo titolare.