L'italiano Giovanni Manna, direttore sportivo di Napoli ha assicurato che il leader di Serie A Fidati al massimo nella "crescita" dello spagnolo Rafa Marin, un centro che era molto vicino all'arrivo al Villarreal in questa finestra del mercato invernale in un'operazione che È caduto a causa della mancanza di sostituti. Napoli hanno raggiunto un accordo per il centro spagnolo della cava del Real Madrid, ma Dopo non aver trovato un sostituto Dopo diversi tentativi Come il brasiliano Danilo o il Pietro Commuzo italiano, i Napoli decisero di non firmare il contratto e mantieni il giocatore. "Rafa Marin è stata la prima firma di quest'anno è arrivato al modello per sostituire Ostigard e È un giocatore in cui abbiamo investito ", Manna ha detto in una conferenza stampa.