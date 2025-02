Terzotemponapoli.com - Il Napoli dalla Roma al mercato: le parole di Alvino

Leggi su Terzotemponapoli.com

A ‘Terzo Tempo Calcio’, trasmissione in onda su Televomero, era presente anche il giornalistico Carlo. Di seguito le sue. “In conferenza stampa Manna ha dimostrato a dispetto dell’età di avere l’esperienza di un dirigente navigato. Ha affrontato con piglio le domande dei colleghi, Benitez diceva ‘il calcio è bugia’, oggi Manna ha sconfessato questo vecchio detto, dicendo delle verità. Una conferenza da 10 in pagella”. Tornando a.“Sul mancato rigore assegnato a Politano, il VAR approva l’errore di Fabbri perché non interviene. Inzaghi quando si lamenta di un presunto errore, il Tg1 del giorno dopo alle 20.30 apre la pagina sportiva su questo. Questa è la partita che si gioca sul calcio italiano. Su Politano è evidente errore, il tocco c’è, non è simulazione.