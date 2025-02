Ilnapolista.it - Il Napoli avrebbe potuto perdere Kvaratskhelia a meno di 10 milioni (Repubblica)

Ila 10)Manna ieri in conferenza stampa ha parlato di quasi ricatto da parte die il suo entourage.scrive cheil riferimento è all’articolo 17 del regolamento della Fifa per lo status e il trasferimento di giocatori. Il punto chiave è il quinto comma del IV capitolo “Mantenimento della stabilità contrattuale tra professionisti e club” e delinea le disposizioni che si applicano se il contratto si conclude senza giusta causa. L’articolo 17 prevede che ogni giocatore si possa svincolare, se ha firmato il contratto prima dei 28 anni, dopo tre anni dallo stesso (dopo i 28 anni il limite è ridotto a due).Ilrischiava seriamenteCome si applica l’articolo 17? Il giocatore deve comunicare alla società la propria intenzione di liberarsi entro quindici giorni dall’ultima partita giocata con il club e ha il divieto di trasferirsi in una formazione dello stesso campionato nei dodici mesi successivi.