Il museo della Specola. Dagli insetti alle meteoriti. Eventi per i 250 anni

Due secoli e mezzo di meraviglie, tra oltre 4 milioni di reperti, con diverse specie ormai estinte ed altre in via di estinzione.Ladi Firenze è il primo esempio discientifico aperto a tutti, senza limitazioni di provenienza, di genere o di ceto. Istituito come Imperiale e Realedi Fisica e Storia Naturale per volere del Granduca Pietro Leopoldo il 21 febbraio 1775. ancora oggi è un’eccellenza, scrigno del passato con tecnologia multimediale del presente e futuro, di proprietà dell’ateneo fiorentino. Dopo il restauro e l’apertura dello scorso anno, l’Università ha deciso di festeggiare i 250con un calendario di iniziative e attività lungo tutto l’anno che sarà presentato alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico, che si terrà martedì 18 febbraio al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.