Il mondo va in malora, ma almeno è tornato il vecchio tram di Opicina

Ilva in, porca, e con entusiasmo, da Marte alla Riviera di Gaza. L’aggettivo “provinciale” si fa poetico. Il 1° febbraio è ripartito ildi. Era fermo dal 2016, dopo un disgraziato incidente: due vetture che si scontrarono nel tratto a binario unico. La canzone popolare sulde Opcina (accento sulla O), l’Openskivaj, lo dichiarava disgraziato dalla nascita – “E anche elde Opcina / xe nato disgrazià / vignindo zò de Scorcola / una casa’l ga ribaltà / Bona de Dio / che jera giorno de lavor / e dentro no ghe jera / che’l povero frenador”. Quell’incidente originario era avvenuto nel 1902, una carrozza ruppe i freni nel tratto ripidissimo di Scorcola e andò dritto contro la casa del signor Francesco Spehar, distruggendola. Le assicurazioni asburgiche di allora, quelle per cui lavorò Franz Kafka, funzionavano, e la casa fu ricostruita.