Il momento difficile L’ex Cottone incoraggia la Civitanovese | La squadra ha tutto per centrare la salvezza

Le critiche e le contestazioni dei tifosi, quindi la risposta della società di indire il silenzio stampa e chiudere le porte degli allenamenti "per lavorare in tranquillità". Poi l’appello del patron Mauro Profili: "mi assumo le responsabilità delno, ma chiedo all’ambiente rossoblù di restare unito e darci una mano". Le parole del vertice societario trovano una sponda: quella di Roberto, lo scorso anno vice allenatore dellae tecnico della Juniores (ora allena l’Usa Fermo 2021, in Seconda categoria), che lancia un messaggio di coraggio e unità. "Da ex della– specifica – ho notato un eccesso di critiche nei confronti die dirigenza. Per carità, sono legittime e alcune magari anche veritiere. Infatti il gran movimento di giocatori può essere stato un errore, tuttavia ho la sensazione che certi polemizzino a prescindere, prima ancora di vedere i nuovi all’opera.