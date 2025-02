Ilgiorno.it - Il mistero di Jhoanna Nataly, la baby sitter sparita a Milano: l’ultima chat di notte con l’amica, il compagno e la denuncia in ritardo

– Lo sguardo perso nel vuoto e le frasi ripetute sempre con lo stesso tono dimesso ai carabinieri e a chi ci ha parlato nelle ultime ore. “Spero che torni”, dice Pablo, salvadoregno di 48 anni che di mestiere fa l’operaio manutentore in autostrada. Della compagna connazionaleValle Quintanilla, di otto anni più giovane, non si hanno più notizie dallatra il 24 e il 25 gennaio, ma lui ne hato la scomparsa solo dopo una settimana, nel pomeriggio del 31. Che fine ha fatto la donna? Si è allontanata volontariamente dal monolocale al piano terra di piazza dei Daini 4, nel quartiere Bicocca di? Ieri l’aggiunto Maria Letizia Mannella e la pm Alessia Menegazzo hanno aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, ipotesi tecnica per consentire ai carabinieri del Nucleo investigativo di via Moscova di compiere tutti gli accertamenti necessari per capire cosa sia successo; al momento, non risultano indagati né segnalazioni precedenti alle forze dell’ordine per comportamenti violenti o maltrattamenti.