Ultimouomo.com - Il Milan prova a ricominciare, un'altra volta

Leggi su Ultimouomo.com

Dopo oltre un’ora di gioco confusa e spettacolare,-Roma si è conclusa di fatto con due momenti speculari, due azioni quasi identiche ma eseguite a maglie invertite.Al 71' ilè riuscito a trovare il filtrante a lanciare l’attaccante in porta, oltre la linea difensiva avversaria, semplicemente facendo circolare il pallone in orizzontale, verso l’esterno destro. Musah ha ricevuto a pochi centimetri dalla linea del fallo laterale e, alzando la testa, ha trovato il centrocampo della Roma completamente disgregato, con Gimenez libero sulla trequarti mentre N’Dicka si preoccupava di un fantasma che gli stava scappando alle spalle. L’attaccante messicano ha così ricevuto libero di attaccare la linea giallorossa a palla scoperta e, dopo un paio di passi, ha trovato un corridoio semplice per Joao Felix, che chiedeva palla a fianco di Hummels, tenuto in gioco da Rensch.