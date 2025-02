Ilfattoquotidiano.it - Il Milan è in semifinale di Coppa Italia: già decivisi Gimenez e Joao Felix, ma torna il caso Leao. Conceição: “Deve fare di più”

Ilvola indibattendo a San Siro la Roma per 3-1. A segno l’ex giallorosso Tommy Abraham, che firma il vantaggio rossonero al 16? di testa e poi fa doppietta al 42? dopo un’azione in contropiede. Nella ripresa la riapre Dovbyk al 64?, ma i rossoneri calano il tris con il neoacquistoal 72? su assist dell’altro nuovo innesto Santiago. Iesi se la vedranno ora con la vincente della sfida tra Lazio e Inter in programma il 25 febbraio.Non è ancora quello della piena rinascita, ma intanto ilha ripreso a correre ed esaltarsi con i suoi nuovi arrivi tenendo vive le sue ambizioni anche in. Il Diavolo riveduto e corretto dà una spallata alle aspettative della Roma che al trofeo nazionale puntava molto, considerandolo la via più breve per un posto in Europa League.