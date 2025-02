Sololaroma.it - Il Milan batte la Roma, sfuma la Coppa Italia: Abraham punisce

La giornata di oggi 6 febbraio è amara per tutto l’ambiente. I giallorossi sono infatti usciti sconfitti dal match dei quarti dicon il, con il netto risultato di 3-1, e sono quindi stati eliminati dalla competizione. Un’opportunità mancata, anche considerando una classifica di Serie A che ancora non sorride. L’obiettivo ora è quello di rialzarsi da subito in campionato, lì dove è cruciale avvicinarsi al 7° posto. I capitolini stanno già iniziando a preparare la prossima gara con il Venezia, in programma domenica 9 febbraio alle 12:30 allo stadio Penzo. Una partita da non sottovalutare, contro un cliente ostico.Claudio Ranieri ha visto sfuggire il traguardo semifinale, che appariva alla portata solo qualche giorno fa, dopo l’ottimo pareggio rimediato con il Napoli.