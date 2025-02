Il miglior marcatore di tutti i tempi del Real Madrid Ronaldo guida omaggio a incredibile difensore in pensione

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-06 18:52:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Ilrecord delCristianoha definito Marcelo “un partner per la vita” in seguito alladel cinque volte vincitore della Champions League, unendosi ai tributi di ammiratori tra cui Vinicius Junior, Rodrygo e Sergio Ramos.Uno dei terzini più decorati nella storia del gioco, Marcelo ha annunciato la fine di una carriera da giocatore che includeva 58 berretti in Brasile giovedì, appendendo gli stivali all’età di 36 anni.“Mio fratello, che carriera”, ha detto, che ha giocato con Marcelo atra il 2009 e il 2018. “Abbiamo vissuto molto insieme.“Sono stati anni di successi, vittorie e momenti indimenticabili.