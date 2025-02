Gamberorosso.it - Il mercato di Milano crocevia di culture e pieno di storie di riscatto

Quando l'alba si leva su, con lei si sveglia anche un'altra città: quella che pulsa sotto le tende colorate dei mercati rionali. Tra questi, ildi via Benedetto Marcello, con la sua storia centenaria, offre uno spaccato autentico della città e delle sue genti. Perché anche qui, come racconta il Corriere della Sera, si intrecciano ledi persone provenienti da ogni angolo del mondo.Ildi Benedetto MarcelloUn melting pot didove si incontrano venditori italiani, africani, asiatici, ognuno con la propria storia e le proprie tradizioni. Un microcosmo che riflette le diversità presenti in città e che rende questo luogo ricco di fascino e di autenticità. E così, tra le bancarelle di frutta e verdura, abbigliamento vintage e prodotti artigianali, si può incontrare Ignazio Pittau, sardo doc, con le sue mani segnate dal lavoro, ma dagli occhi che raccontano una vita intera e dai quali si percepisce subito la passione per il suo mestiere.