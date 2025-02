Ilfattoquotidiano.it - “Il medico mi ha detto di ‘soddisfare mio marito’ per alleviargli lo stress, sono sotto choc”: la denuncia della neo-mamma è virale su TikTok

Una visita di controllo post-parto che si trasforma in un’esperienza sconcertante e offensiva. È quanto accaduto a Shelley Gray, nutrizionista pediatrica del Queensland, in Australia, madre di due figli, che hato suil comportamento del suodurante l’appuntamento a sei settimane dal parto. Il suo video è diventato prestoe ha fatto il giro del mondo, con i tabloid che hanno rilanciato la sua storia. “Pensavo che la visita riguardasse me e come stavo, sia fisicamente che mentalmente, dopo aver partorito solo sei settimane prima”, ha esordito Shelley. Invece, l’incontro ha preso una piega inaspettata: “Il resto dell’appuntamento è stato speso dala chiedermi quale metodo contraccettivo volessi usare”.Ma non è tutto. Il, invece di concentrarsi sulla sua paziente, ha rivolto la sua attenzione solo al marito di Shelley: “Non ha controllato la mia lacerazione per vedere come stava guarendo, non ha nemmeno toccato la mia pancia per vedere come andava”, ha rivelato la donna.