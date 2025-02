Ilrestodelcarlino.it - Il lavoro che perde appeal. Mestieri a rischio estinzione: "Non troviamo giovani motivati"

"Da tempo mi confronto con una realtà che diventa sempre più preoccupante: la difficoltà di trovaread imparare un mestiere. Di recente ho avuto un colloquio con un ragazzo uscito dalla scuola dell’obbligo e la sua risposta mi ha colpito profondamente. Mi ha confessato che non voleva scegliere un mestiere perché lo trovava troppo impegnativo, preferendo piuttosto lavorare in una catena di montaggio, dove non era richiesto un impegno mentale significativo". A raccontare la propria esperienza è Massimo Leonori, presidente di Cna Infissi Macerata e imprenditore di San Severino. Questa testimonianza, secondo Cna Macerata, si inserisce in una tendenza più ampia, evidenziata anche da ricerche sociologiche, in base alle quali "più della metà deimostra una propensione al disimpegno lavorativo, preferendo percorsi che richiedano minori responsabilità e un coinvolgimento limitato, anche nel tempo".