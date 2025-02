Ilnapolista.it - Il karma ha punito l’Arsenal, quattro giorni fa si pavoneggiava per il 5-1 inflitto al City (Telegraph)

Il Newcastle è in finale di Carabao Cup, dopo aver battuto2-0 sia all’andata che al ritorno. Domenica i Gunners si sono divertiti a pavoneggiarsi nel 5-1al Manchester, ma stavolta è toccato a loro subire una dura sconfitta: il?Anche il Newcastle ci è andato dentro con sfottò contro il tecnico Arteta per via di alcune sue dichiarazioni nei confronti del pallone che si usa in Carabao. L’allenatore aveva dato “colpa” alla palla per aver perso all’andata 2-0 il match.Ilha: trefa vinceva e sicontro il, ieri hanno perso malamente contro il NewcastleIlscrive:Se hai intenzione di dare il massimo nel calcio, devi sempre sapere che un giorno qualcosa potrebbe ritorcersi contro. Il Manchesterlo ha imparato quandosi è divertito molto a vendicare le buffonate e gli insulti dello scontro di settembre, e proprio i Gunners sono stati costretti a sopportare un dolore simile solo tredopo contro il Newcastle.