Il grande 2024 di Crédit Agricole

Il Gruppoha chiuso ilcon risultati in netta crescita nel mercato italiano, raggiungendo un utile netto 1,556 miliardi di euro, segnando così un aumento del diciannove per cento rispetto al 2023. Guidato dall’Amministratore Delegato Giampiero Maioli,Italia ha continuato a rafforzare la propria sinergia tra le diverse aree di business, portando il totale dei finanziamenti all’economia a circa centodue miliardi di euro e una raccolta complessiva pari a trecentoquaranta miliardi di euro.L’utile netto consolidato diItalia per ilsi attesta quindi a ottocentotto milioni di euro, con una crescita del +14,1 per cento su base annua. La strategia digitale del gruppo ha contribuito all’acquisizione di circa centonovantamila nuovi clienti (+ sette per cento a/a), con il quaranta per cento dei nuovi ingressi proveniente dal canale online.