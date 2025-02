Il governo Meloni denunciato all’Aja per il caso Almasri Nordio | Generale libero per errore formale – Il documento

Leggi su Open.online

Nuova tegola per ilin relazione al, dopo che l’informativa resa ieri alle camere sembra aver riacceso la polemica (e i dubbi) invece di sedarla. Il procuratore presso la Corte penale internazionale dell’Aja ha ricevuto una nuova denuncia nei confronti delitaliano per «ostacolo all’amministrazione della giustizia ai sensi dell’articolo 70 dello Statuto di Roma». A dare la notizia è stato Nello Scavo sulla versione online del quotidiano Avvenire. La denuncia è stata ricevuta dall’Ufficio del Procuratore, che l’ha trasmessa al cancelliere e al presidente del Tribunale internazionale per l’apertura di un fascicolo ma al momento non ci sono indagati. Nell’atto sono indicati i nomi di Giorgia, Carloe Matteo Piantedosi, accusati di aver «abusato dei loro poteri esecutivi per disobbedire ai loro obblighi internazionali e nazionali».