Ilfattoquotidiano.it - Il governo di destra aveva puntato tutto su sicurezza e immigrazione: è finita in farsa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un Paese in balia dello Stato. Ildelle destre, sopratin campagna elettorale,suede sta, invece, franando rovinosamente su questi temi complessi anche con una buona dose di condotte farsesche che oscillano tra il tragico ed il comico.Cominciamo con la comicità e l’incompetenza giuridica e l’inadeguatezza istituzionale: il pendolarismo di esseri umani migranti tra l’Italia e l’Albania in aperto contrasto con la dignità umana e sociale che la Costituzione riconosce ad ogni essere umano. Ilsi incaponisce a trasferire immigrati, con una evidente prova di forza muscolare, in violazione del diritto e della giurisprudenza. Dal momento che sul piano dell’nessuna delle promesse elettorali le destre sono riuscite a mantenere, organizzano una farlocca deportazione, con spreco cospicuo di risorse pubbliche, con una bieca figuraccia internazionale, per poi addossare sulla magistratura il mancato raggiungimento degli obiettivi.