Iltempo.it - "Il genocidio? Era stato preparato a tavolino": Segre ricorda la sua deportazione

Il timore di Lilianaè che, quando spariranno gli ultimi superstiti, la Shoah si ridurrà a uno dei tanti capitoli dei libri di storia da studiare. Concetto, questo, che la senatrice a vita, intervenendo al memoriale dell'Olocausto organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio alla Stazione Centrale di Milano, ha ribadito con nettezza di parole: "Quando oggi si parla di? Beh, io l'ho visto come funzionava il. Ilera, non era una cosa improvvisata, eragià da tempo".ndo la suaad Auschwitz, a 81 anni di distanza,ha però riacceso la speranza che parlare e raccontare alle nuove generazioni le atrocità compiute dalla Germania nazista possa contribuire a far sì che non si ripetano. "Da qui e da questa data, legata ai miei ricordi più tristi, dalla memoria di quelle persone i cui nomi sono scritti in bianco sul muro qui vicino, spero ardentemente che arrivi soprattutto questo grido: pace", ha dichiarato.