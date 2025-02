Ilrestodelcarlino.it - Il fotoracconto del 2024. Domani in regalo con il Carlino

Un anno in un libro.tutti i lettori che acquisteranno una copia dell’edizione cesenate del Resto delriceveranno in omaggio il volume fotografico che ripercorre i principali fatti che hanno caratterizzato il territorio nel corso dei mesi appena trascorsi. Il volume è firmato dal nostro fotoreporter Luca Ravaglia, che attraverso testi e immagini ha aggiunto altri 365 giorni di memoria collettiva alla storia della città e del comprensorio, dalla riviera fino all’Appennino. Ilè stato l’anno della ricostruzione post alluvione, ma anche del grande sport, che ha vissuto momenti in certi casi indimenticabili, in altri addirittura irripetibili. Perché il Cesena Calcio si è ripreso la serie B che mancava dal 2018 e perché i tornanti del Barbotto a Mercato Saraceno e il Porto Canale di Cesenatico hanno visto il passaggio della carovana del Tour de France.