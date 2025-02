Puntomagazine.it - “Il filo segreto delle storie” di Francesca Cani

con “Il” ci porta a scoprire un amore che sopravvive agli orrori della guerraCasa Editrice: Land EditoreGenere: Romance storicoPagine: 360Prezzo: 16,00 €Codice ISBN: 9791280806192Un romance storico ambientato in Italia durante la Resistenza; un grande amore che supera la prova del tempo e un complicato rapporto tra una nonna e una nipote, che si risolve grazie al racconto di una drammatica verità: questo e altro si troverà nel romanzo “Il” di.Dopo un emozionante prologo ambientato a Berlino nel 1933, l’opera si snoda su due fronti: ci troviamo nello stesso luogo, a Lungomonte in Toscana, ma in due epoche differenti – il 2003 e il 1943.Nel 2003 conosciamo la reporter ventottenne Emma, che ritorna in Italia nella casa di famiglia dopo aver vissuto per anni a Dublino ed essersi allontanata dall’unico famigliare ancora in vita: sua nonna Sophie; le due hanno sempre avuto un rapporto burrascoso, forse perché troppo simili – «Sophie, la testarda, per certi versi distratta, nonna che a lungo Emma aveva allontanato.