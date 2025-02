Lanazione.it - Il fascino della ciclostorica. Un eleganza senza tempo

PISTOIAAnticipata da alcune iniziative collaterali con il coinvolgimento anchescuola (ottima la riuscita per esempio degli incontri svoltesi a Poggio a Caiano), oltre alla manifestazione giovanissimi in Piazza del Duomo a Pistoia in attesa dell’arrivo dei concorrenti, anche la quarta edizioneFirenze-Pistoia ha avuto un ottimo successo. È il momento di archiviarla dando i giusti meriti ai promotori ed organizzatori di questa manifestazione destinata a proseguire anche nei prossimi anni. Il ritrovo festoso e partecipato nel Parco delle Cascine a Firenze, il primo attogiornata, dove è spiccata l’nell’abbigliamento di molti dei partecipanti che anticipati dal gruppo del Club 500 si sono messi in movimento raggiungendo la strada regionale 66 Pistoiese.