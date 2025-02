Lanazione.it - Il dramma di Padre Emanuele. Indagato per morte della mamma. Guidava l’auto che si è schiantata

Arezzo, 6 febbraio 2025 – Èper laDi Mare. E lo sfogo parte dall’altarechiesa del Rivaio, al terminemessa. Si tratta di un atto dovuto da parteProcura: si procede in questo modo quando perde la vita una persona in un incidente stradale. Come è accaduto per Angela Parziale, madre del parroco del Rivaio di Castiglion Fiorentino, che settimana scorsa ha perso in uno schianto all’altezza di Sarno, sulla A30. Al volante c’era il figlio, il sacerdote di Castiglioni. Erano insieme, tornavano a casa. L’ipotesi di reato è dunque quella di omicidio stradale e l’unicoè per l’appunto il figlio:Di Mare. Si tratta di una prassi ma comunque sia di un procedimento a carico per l’apprezzato parroco di Matera arrivato a Castiglion Fiorentino dal 2015.