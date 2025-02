Lettera43.it - Il Dap senza vertici e la disastrosa situazione carceraria sotto Nordio-Delmastro

A dicembre 2024, dopo appena due anni dalla nomina, Giovanni Russo si è dimesso da capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap). Cioè di quell’ufficio che gestisce il personale che lavora nelle carceri; svolge i compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive; oltre ai doveri previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati. Al suo posto come facente funzione c’è la sua vice, Lina Di Domenico, che nelle intenzioni del suo maggior sponsor politico al governo – ilsegretario alla Giustizia AndreaDelle Vedove – dovrebbe diventare la capa del Dap. Ma su questo possibile avvicendamento è nato un pasticcio emblematico rispetto alladi caos che regna nelle nostre carceri.Giovanni Russo, ex capo del Dap (foto Imagoeconomica).