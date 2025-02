Sport.quotidiano.net - Il danese è uscito per un risentimento alla coscia sinistra: la paura è di perderlo per 3 settimane. Alle 11 la ripresa degli allenamenti. Fiato sospeso per Odgaard: oggi gli esami

Il primo pensiero di Vincenzo Italiano in queste ore è: come sta? E soprattutto: per quanto tempo rischia di star fuori? Anche perché, essendosi il tecnico rossoblù già posto lo stesso quesito per Orsolini e Ferguson, due pezzi da novantaprese con guai muscolari, e non sapendo ancora quando potrà contare su entrambi, l’idea di perdere un altro pilastro della squadra comprensibilmente lo tormenta. Ilche martedì notte a Bergamo ha costrettoad abbandonare il campo poco prima dell’intervallo ad una prima valutazione non sembra poter essere derubricato come semplice affaticamento. Glistrumentali verranno effettuati solo, ovvero quando saranno trascorse almeno 36 ore dal trauma, ma il rischio è che il tecnico debba perdere il suo tuttofare vichingo per almeno tre