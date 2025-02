Ilgiorno.it - Il Conventino rischia di crollare. Fermati i lavori in attesa di verifiche

Casa Canavesi Bossi è a rischio crolli. L’allarme è scattato per lo storico edificio nel cuore del centro cittadino, noto come ildi via Matteotti. È stato subito fermato il cantiere per la ristrutturazione, avviato qualche mese fa, indei sopralluoghi dei tecnici per verificare la situazione. Chiuso alla circolazione il tratto della via interessata dai, con disagi per le attività commerciali presenti e per il traffico, con modifiche alla viabilità nella zona. Un immobile sempre più fatiscente, tanto che non sono mancate in passato iniziative tra petizioni e raccolte di firme per il suo recupero: nel 2010 oltre 2.000 cittadini sottoscrissero l’appello per salvarlo. Nulla si mosse, nonostante uno studio del Politecnico di Milano e una tesi di laurea. Nel frattempo ad avanzare è stato il degrado e alcuni crolli, a confermare lo stato precario dell’edificio, che risale al Cinquecento.