Messinatoday.it - Il controsoffitto della palestra di Villa Dante crollato, Centofanti: "Chiarezza sui tempi di ripristino"

Leggi su Messinatoday.it

Ildimercoledì scorso e per le tre società che usufruisconostruttura non sono ancora state individuate alternative.“Una situazione spiacevole-dichiara la consigliera di Prima l'Italia Amalia- in merito alla quale ho.