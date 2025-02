Foggiatoday.it - Il Consorzio di Bonifica del Gargano perde pezzi e incassa il rifiuto di Cusmai

Leggi su Foggiatoday.it

Dopo le dimissioni di Giovanni Terrenzio dal Cda dell’ente, ildimontana delha inviato una pec al primo dei non eletti, Guido, chiedendo la disponibilità dello stesso a entrare nel Consiglio di amministrazione. Tale disponibilità non verrà accordata, in.