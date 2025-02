Ilgiorno.it - Il console generale dei Paesi Bassi in visita dal prefetto Pavone

Leggi su Ilgiorno.it

Ospite illustre ieri a Palazzo del Governo, dove ildi Sondrio Anna(prima a destra) ha ricevuto ildeiin Italia Mascha Baak. All’incontro, oltre a ribadire la reciproca stima e amicizia tra Italia e, che si fonda su rapporti consolidati, ildi Sondrio e ildeihanno anche affrontato le tematiche legate alle prossime Olimpiadi Milano-Cortina 2026, con particolare riferimento alle competizioni che si disputeranno in Valtellina, a Bormio e Livigno. Ilha inoltre espresso il proprio sincero apprezzamento verso il territorio della provincia, ricordando come un sempre crescente numero di turisti olandesi che amano particolarmente l’ambiente montuoso alpino scelgano le rinomate località turistiche della Valle per le proprie vacanze.