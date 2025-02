Lanazione.it - Il Circo Arkar arriva a Terranuova Bracciolini

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 6 febbraio 2025 – IlDal 13 al 16 febbraio uno spettacolo per tutta la famiglia Per la prima volta ilfa tappa a. Dal 13 al 16 febbraio, nel parcheggio Prospero Prosperi (via del Sole), grandi e piccini potranno vivere un'esperienza unica e magica con uno spettacolo circense coinvolgente e divertente, completamente privo di animali. Gli spettacoli si terranno nei seguenti giorni e orari: Giovedì e venerdì: ore 18:15 Sabato: ore 16:00 e ore 18:15 Domenica: ore 15:30 e ore 17:30 Tariffe: Giovedì: tutti i biglietti (adulti e bambini) a soli 6 euro Altri giorni: biglietto 8 euro per gli adulti, 6 euro per i bambini Iloffre uno spettacolo per tutta la famiglia, senza l'uso di animali, concentrandosi sulla maestria degli artisti e sull'incredibile varietà di numeri coinvolgenti e sulla giocoleria.