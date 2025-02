Ilrestodelcarlino.it - Il centrodestra attacca:: "Paolini, parole assurde"

In seguito al crollo della finestra dell’istituto Bramante Genga su uno studente che era in attesa di entrare a scuola e che ha colpito poi al ginocchio anche un amico che era con lui, interviene il gruppo consiliare di centro destra "La nuova Provincia" che presenterà una interrogazione: "Fortunatamente i due ragazzi se la sono cavata con delle ferite – dicono Domenico Carbone, Enrico Rossi, Luca Serfilippi, Nicolò Pierini, Fernanda Sacchi e Daniele Malandrino – ma l’incidente si sarebbe potuto tramutare in tragedia. Dopo i sopralluoghi all’istituto, dalledel presidente non si può non dedurre che lo stato delle scuole presenti al Campus (di proprietà della Provincia) è ben noto a coloro i quali devono assicurare la sicurezza a studenti, personale scolastico che frequentano quegli edifici.