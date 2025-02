Anteprima24.it - Il Castello delle Cerimonie non chiude, proroga fino a giugno

Tempo di lettura: 2 minutiIl, per ora, non. Banchetti nuziali e feste per battesimi e comunioni, per i prossimi cinque mesi, sono salvi. Il famoso ristorante di Sant’Antonio Abate, resterà infatti in attività almenoall’inizio die, in particolare,alla ‘pubblicazione della sentenza di merito’ del Tar della Campania chiamato a decidere sulla revoca della licenza disposta dal Comune. Lo ha deciso oggi il Consiglio di Stato (settima sezione) a “salvaguardia della buone fede dei terzi estranei alla vicenda”, insomma soprattutto dei clienti che avevano già prenotato, nei mesi passati o addirittura qualche anno fa, per poter festeggiare nella struttura nota al grande pubblico anche per un format televisivo di successo. I giudici di Palazzo Spada hanno inoltre ravvisato anche la necessità di dover dare un adeguato “preavviso ai lavoratori impegnati nell’attività”.