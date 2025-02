Ilveggente.it - Il caso è risolto: è questo il Gratta e vinci più fortunato di sempre

, i numeri parlano chiaro: è tutto nero su bianco.Settantatré. Tanti sono i Paperoni diventati tali nel corso dell’anno che ci siamo lasciati alle spalle. Un anno che ha fatto registrare, per l’appunto, un numero impressionante dite da paura, 73 delle quali decisamente da record. Registrate, come se non bastasse, nelle aree più disparate del Bel Paese.Non ci sono più dubbi: èilpiùdi(Instagram) – Ilveggente.itSì, perché la dea bendata non ha deciso di concentrare i suoi sforzi in una sola area, ma di diversificare il suo operato. Ha fatto in modo, dunque, che i milioni che portava con sé venissero equamente spalmati tra 16 regioni, motivo per il quale i neo milionari d’Italia si trovano, adesso, un po’ dappertutto. Con una concentrazione superiore alla norma nel Lazio e nella Lombardia, che al netto dei dati elaborati da Agimeg risultano essere, per l’appunto, i luoghi più fortunati dello Stivale.