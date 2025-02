Il caso Almasri arriva in Parlamento Ue

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.00 L'Eurocamera ha inserito in calendario per martedì 11 febbraio a Strasburgo un dibattito sulla "protezione del sistema di giustizia internazionaloe e le sue Istituzioni, in particolare la Corte penale internazionale e la Corte internazionale di giustizia". L'opposizione italiana rappresentata dal M5S e Sinistra italiana promette di usarlo per portare in Europa il, anche se non viene citato direttamente. Ieri i ministri Nordio e Piantedosi alle Camere con le opposizioni all'attacco:sua scarcerazione intervenga Meloni.