Il caso Almasri arriva al Parlamento europeo: martedì il dibattito chiesto da sinistra e M5s

“Ilapproda anche al. Pur senza citarlo direttamente, è stata approvata la nostra richiesta, proveniente dal gruppo The Left, di unsulla protezione del diritto internazionale e delle prerogative della Corte penale internazionale“. Lo affermano in una nota congiunta Danilo Della Valle e Gaetano Pedullà, europarlamentari del Movimento 5 stelle. Ilè previsto persera a Strasburgo.Citando l’informativa indel ministro della Giustizia Carlo Nordio, i due europarlamentari attaccano: “Il governo Meloni sta provando a scaricare tutte le colpe della scarcerazione del boia libico alla Cpi, quando invece ne ha deliberatamente ignorato le richieste. Noi porteremo in aula anche ilNetanyahu, il cui mandato di cattura internazionale va eseguito senza tentennamenti dagli Stati che hanno sottoscritto lo Statuto di Roma e che quindi sono obbligati a eseguirne le decisioni”, concludono.