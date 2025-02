Il Capodanno cinese entra nel vivo a Prato con la Danza del Leone

Leggi su Corrieretoscano.it

– L’anno del Serpente è iniziato e i festeggiamenti per il2025, a, si apprestano are nel clou. Dopo il suono della campana di martedì 28 gennaio, la città toscana capitale del tessile, nonché esempio di integrazione e multiculturalità, è pronta a regalare ancora una volta lo straordinario spettacolo della tradizionale sfilata nel centro storico: un momento speciale e unico, perché i colori accesi tipici delandranno a mescolarsi con i monumenti del centro storico, creando un effetto unico in Italia, suggestivo e da non perdere. Come si mescoleranno, nelle vie e nelle piazze cittadine, le svariate e armoniose comunità di cui si compone.Sabato 8 febbraio, la festa – organizzata dall’Associazione buddista della comunitàin Italia – attraverserà le vie del Macrolotto 1 e 2, cuore della comunità