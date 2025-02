Metropolitanmagazine.it - Il capitano, de Las Palmas, Kirian Rodriguez si ferma: “Il cancro è tornato”

del Las, ha annunciato in conferenza stampa il momentaneo ritiro dal calcio: “L’ematologo mi ha detto che ho avuto una recidiva dele che devormi 6 mesi. Inizierò un altro ciclo di chemioterapie per combattere nuovamente questa malattia. Spero di rivedervi la prossima stagione”. Il 28enne nel 2022 aveva già sconfitto il linfoma di Hodgkin, ora la recidiva.è l’emblema di quel Lasche lotta nell’élite del calcio iberico per restare tra le grandi, non a caso indossando la fascia di. Lotta, rientra e si rimette al servizio dei gialloblù. Ecco perché la conferenza stampa convocata d’urgenza nella giornata di ieri ha comprensibilmente gettato nello sconforto tutti coloro che hanno vissuto direttamente la sua battaglia e seguito, indipendentemente dalla fede calcistica, il suo cammino calcistico.