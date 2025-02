Romatoday.it - Il Campidoglio bussa al Governo per i tornelli anti scavalco nelle metro di Roma

Leggi su Romatoday.it

vuole dichiarare guerra ai furbetti che non pagano il biglietto della. La giunta capitolina ha approvato una delibera con la quale andrà a chiedere al Mit circa 28 milioni di euro per sostituire tutti i varchi di accesso ed uscita delledella Capitale. Un progetto che punta non.