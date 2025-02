Lanazione.it - Il calvario dei pendolari: "Di nuovo treni soppressi. Persone ferme ad Asciano"

Leggi su Lanazione.it

di Laura ValdesiSIENAAncora. E un carico da novanta di disagi per i già martoriati(e viaggiatori) della linea Chiusi-Siena. Che anche ieri si sono trovati, per un problema ad un passaggio a livello, a doversi armare di pazienza e arrivare in amplissimo ritardo a destinazione. Che fosse scuola, lavoro oppure uffici dove sbrigare commissioni burocratiche. "C’è fra noitanta desolazione, quasi voglia di arrendersi di fronte al ripetersi di disagi. Questa volta, davvero, il vaso della sopportazione è colmo. Intendiamo metterci in contatto con la presidente della Provincia per rappresentare la nostra situazione e, possibilmente, vorremmo parlare con la Regione Toscana", annuncia Claudia Caselli. Una pioggia le lamentele. "Possibile che nel 2025 questa linea sia sempre così disastrata?".