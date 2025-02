Lanazione.it - Il calcio come racconto. Garlando alla Cesalpino

Leggi su Lanazione.it

Luigiè una delle firme più note della Gazzetta dello sport e un affermato scrittore per ragazzi. La serie Gol! con le mitiche Cipolline protagoniste di tante partite e avventure, ha appassionato migliaia di ragazzi, cosìPer questo mi chiamo Giovanni, ildella vita di Giovanni Falcone pensato per gli adolescenti e letto in tutte le scuole italiane. Per questo sarà l’ospite di venerdì 28 febbraio alle 10 della scuoladi Arezzo per un attesissimo incontro con circa 150 studenti delle classi seconde e terze della scuola media. 62 anni, milanese, Luigi(nella foto) ama ilda quand’era ragazzo. "La mia specialità erano i palleggi, i piedi non erano male, il guaio era quel fisico da Abatino,avrebbe detto Gianni Brera. Infatti, sono diventato giornalista" ricorda spesso durante le interviste.