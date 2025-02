Sport.quotidiano.net - Il Brescia di Maran alla prova della Salernitana

Confermarsi per trovare ulteriore convinzione e per guardare avanti con rinnovata fiducia. È questo il proposito con il quale il, reduce dal fondamentale ritornovittoria (dopo tre lunghi mesi di attesa) a Carrara, si appresta ad ospitare lanell’anticipo che la sera di venerdì 7 febbraio aprirà la venticinquesima giornata di serie B. Grazie al successo ritrovato, le Rondinelle al momento hanno tre punti di vantaggio sui play out e quattro sulla retrocessione diretta (chiusa proprio dai campani), ma la classificaserie B, secondo consolidata tradizione, è molto corta e con un solo blitz esterno la squadra disi è riportata a -2 dai playoff. Vista la situazione, però, per il momento è meglio che la formazione biancazzurra si guardi alle spalle, tenendo le distanze con le posizioni a rischio, visto che il rientrato, pur ripartendo con tre punti letteralmente dorati, deve continuare a fare i conti con diversi problemi.