Il bar nel Comasco dove oltre al caffè si comprava cocaina: sequestrati quasi 9 chili di polvere bianca

Un bar quello di Binago (Como)l'attività principale non era certo quella di venderee cappuccini ma droga, tanta droga, per la precisione. La polizia di Stato di Como ha arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un 59enne napoletano, residente da molti anni a Casnate.