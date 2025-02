Quotidiano.net - Il 7 febbraio è la Giornata Mondiale contro bullismo e cyberbullismo

Leggi su Quotidiano.net

Il 7è laile il cyber, nata nel 2017 su iniziativa del Miur in considerazione del Piano nazionale per la prevenzione dele del cybera scuola. Un argomento che coinvolge milioni di ragazzi in tutto il mondo, alle prese con situazioni difficili da affrontare e relazioni interpersonali che, in certi casi, portano i protagonisti a compiere atti estremi. Cosa sono ile il cybere i dati di oggi Ile il cybersono legati a manifestazioni violente e volute che possono variare ed essere di tipo verbale, fisico e anche sociale. Queste azioni sono spesso ripetute nel tempo da parte di un singolo individuo (magari anche coetaneo) o da più persone. Oltre ad avvenire in ambienti come la scuola o nelle compagnie di amici, accade sempre di più anche online (e viene definito, in questo caso, cyber).