IIDA, l’ESA annuncia la nuova conferenza interattiva dopo la morte dell’E3

L’Entertainment Software Association (ESA) ha svelato il suo nuovo evento: IICON (Interactive Innovation Conference), che prenderà il posto dello storico E3. La prima edizione si terrà dal 27 al 30 aprile 2026 presso il Fontainebleau Resort di Las Vegas, puntando a diventare un punto di incontro per innovatori e leader dell’industria videoludica.Come leggiamo sul sito ufficiale, a differenzaormai morto, che era noto per i grandi annunci e le presentazioni spettacolari, IICON sarà un evento dedicato esclusivamente agli addetti ai lavori, con incontri, keynote e tavole rotonde su temi legati all’evoluzione del settore.ha dichiarato che l’obiettivo è mettere in contatto aziende provenienti da diversi ambiti, per esplorare il futuro dell’intrattenimento interattivo.Grandi nomi hanno già confermato la loro partecipazione, tra cui Sony, Microsoft, Nintendo, Ubisoft, Electronic Arts, Square Enix, Take-Two, Warner Bros.