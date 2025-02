Anteprima24.it - Ieri in Campania: sciame sismico ai Campi Flegrei. Nel Sannio 50enne precipita in un dirupo e muore

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, mercoledì 5 febbraio 2025. Avellino – Un traffico illecito di ingenti quantità di rifiuti industriali, provenienti dalla Puglia eche venivano smaltiti illecitamente in terreni o capannoni abbandonati in Puglia, Calabria,e Basilicata (in particolare nelle province di Taranto, Cosenza, Avellino e Matera), è stato scoperto dai carabinche hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip di Lecce nei confronti di nove persone. (LEGGI QUI) Benevento – Un professionista di 50 anni èto in unper decine di metri ed è deceduto sul colpo. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio a Sant’Agata dei Goti, dove l’uomo viveva. (LEGGI QUI)Caserta – Nell’ambito di attività investigativa diretta da questa Procura della Repubblica, delegata a personale della locale sezione di Polizia Giudiziaria – Aliquota Guardia di Finanza ed al Gruppo GdF dì Aversa, è stata eseguita un’ordinanza applicativa di misure cautelari reali a carico di imprenditori locali operanti nel settore del commercio di ricambi per autoveicoli.